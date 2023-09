Officina Gal: incontro a Bisceglie per costruzione di nuove opportunità e sviluppo locale

Si terrà oggi, mercoledì 13 settembre, ore 18:00, nella sala degli specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie, l’Incontro con il Terriorio, organizzato dal GAL Ponte Lama.

Un momento per presentare i risultati dell’attività svolta sin dalla costituzione del GAL, ma soprattutto per accogliere istanze, bisogni ed in particolare idee progettuali intorno alle quali costruire la nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027.

Continua quindi la fase denominata “OFFICINA GAL”, che ha l’obiettivo di partecipare all’Avviso Pubblico della Regione Puglia per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale.