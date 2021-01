Offerte di lavoro a Bisceglie e nelle città limitrofe / COME CANDIDARSI

Siti specializzati nell’offerta di lavoro hanno pubblicato negli ultimi giorni proposte lavorative sul territorio biscegliese e limitrofo.

Negozio di abbigliamento cerca una figura addetta all’accoglienza clienti, vendita, riallestimento scaffali e locale. Disponibilità immediata anche prima esperienza e massimo 29 anni. Inviare c.v. per sostenere colloquio conoscitivo cliccando qui.

Ristorante-Pizzeria cerca un lavapiatti e aiuto-cuoco. Durata contratto: 12 mesi. Qui le informazioni.

Centro estetico di prossima apertura è alla ricerca di estetista in possesso del diploma del terzo anno. Si garantisce formazione e aggiornamento continui, retribuzione ai migliori livelli del settore e crescita personale. Non è necessaria una pregressa esperienza lavorativa. Invia qui la candidatura.

Azienda del settore food delivery cerca fotografo freelance (con p.iva) per shooting fotografici a chiamata. Domicilio a Bisceglie, Trani o Andria. (Attrezzatura necessaria per candidarsi macchina reflex e 1 o 2 luci softbox). La retribuzione è variabile e viene calcolata in base al numero di shooting effettuati nel mese. Contratto di lavoro: a chiamata. Clicca qui.

Vendesi importante Tabaccheria in centro a Bisceglie. Possibilità di lavoro per due nuclei familiari. Qui tutti i dettagli.

Cercasi addetto alle lavorazioni lattiero-casearie che si occupi di preparare l’impasto del latte e trasformarlo nei suoi derivati. Requisiti: esperienza pregressa di minimo due anni nella medesima mansione e medesimo settore; ottima manualità: preferibilmente aver effettuato il taglio del caglio; disponibilità immediata e residenza in un comune limitrofo. Contratto: a tempo determinato dal lunedì al sabato dalle 5.00 alle 12.00 con possibilità di inserimento definitivo. Sede di Lavoro: Bisceglie. Invia c.v. qui.

Per apertura nuovo spazio Enel a Bisceglie, si cercano tre figure ambosessi da inserire nell’organico. Si ricercano figure per tutte le mansioni inerenti. E’ richiesto spiccato senso del dovere, capacità di lavorare in team e predisposizione al contatto con il cliente. Per colloquio conoscitivo in sede inviare c.v. qui.

Azienda leader nel settore della produzione di poltrone cerca venditori. Qui tutte le informazioni.