Oer Bisceglie in Toscana per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione

«Un gruppo di Volontari degli Operatori Emergenza Radio Bisceglie è partito lunedì sera per Campi Bisenzio, Comune della Toscana duramente colpito dall’alluvione. Daranno manforte alla popolazione in un momento durissimo». Ad annunciarlo è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in una nota sul profilo Facebook istituzionale.

Il primo cittadinno si è recato personalmente alla sede Oer per salutare i volontari in partenza: «Buon lavoro ragazzi – ha detto Angarano -, siete encomiabili e rispecchiate appieno il cuore grande della nostra Comunità. Grazie infinite da tutti noi».