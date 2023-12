Nuovo sistema gestione per migliorare servizi, Uffici Servizi Demografici chiusi cinque giorni

Migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla Comunità, introducendo un sistema di gestione dei Servizi Demografici del Comune più moderno e all’avanguardia. È l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale. Per questo gli uffici ubicati nell’immobile comunale di via Prof. Mauro Terlizzi saranno dotati di un nuovo software gestionale. Al fine di garantirne l’installazione e la formazione del personale, in modo tale che sia messo nelle condizioni di erogare un servizio migliore alla Cittadinanza, gli uffici dei Servizi Demografici, compreso lo sportello deputato al rinnovo delle carte d’identità, rimarranno chiusi dal 8 al 12 gennaio 2024. Gli appuntamenti fissati in quei giorni sono stati già procrastinati.

“Chiediamo ai nostri concittadini di collaborare per consentire un significativo passo avanti a beneficio della collettività e nell’interesse di tutti”, ha dichiarato Maurizio Di Pinto, Assessore ai Servizi Demografici della Città di Bisceglie.