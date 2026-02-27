Nuovo Ospedale del Nord Barese: via libera al finanziamento di 192,5 milioni

“Una notizia molto importante per Bisceglie e per l’intero territorio. Il via libera al finanziamento di 192,5 milioni sancisce da un lato il passaggio alla fase di progettazione esecutiva e dall’altro la correttezza di tutti i passaggi formali del complesso iter che ha interessato numerose istituzioni. Il mio ringraziamento alla Regione Puglia e alla ASL BT per quanto fatto finora e per il grande risultato ottenuto”.

Così il sindaco Angelantonio Angarano commenta il decreto di ammissione a finanziamento del nuovo Ospedale del Nord Barese trasmesso dal Ministero della Salute.

“Sono sempre i fatti a parlare: il nuovo Ospedale del Nord Barese, DEA di I Livello, sorgerà su un’area di 17 ettari in territorio biscegliese e sarà presto realtà. Una struttura di eccellenza in grado di rispondere alla domanda di salute di 250mila cittadini del nostro territorio, con una dotazione di oltre 250 posti letto. Un progetto ambizioso che ha visto il Comune di Bisceglie impegnato da vicino”.

“Adesso è possibile procedere alla indizione della gara, di competenza della ASL, per la progettazione esecutiva e dei lavori. Come Amministrazione continueremo a collaborare con le istituzioni coinvolte e a lavorare ogni giorno con l’unico obiettivo di migliorare la vita delle persone”.