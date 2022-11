Nuovo intervento contro la processionaria programmato stanotte a Bisceglie

Prosegue anche nei prossimi giorni, a cura dell’amministrazione comunale di Bisceglie, il programma di disinfestazione, avviato nello scorso periodo primaverile. Oggi, 17 novembre, dalle ore 18 fino a tarda serata, sarà svolto dall’azienda incaricata un altro trattamento contro la processionaria.

“A seguito di uno specifico monitoraggio parassitario, gli interventi contro la processionaria, per la prima volta a Bisceglie, sono stati introdotti sistematicamente nel fitto calendario di disinfestazioni, che dalla scorsa primavera ha visto realizzati reiterati interventi di disinfestazione antilarvale e antialare, derattizzazione e deblattizzazione”, sottolinea Gianni Naglieri, Assessore all’igiene urbana della Città di Bisceglie. “L’insetto della processionaria rappresenta purtroppo un serio pericolo soprattutto nella fase larvale, ovvero quando è ricoperto di peli altamente urticanti, i quali provocano reazioni infiammatorie consistenti, che mettono in pericolo la salute umana, vegetale e animale. L’insetto agisce ai danni delle alberature portandole spesso alla morte. Per tale motivo è stato necessario intervenire in maniera preventiva”.

In funzione dell’intervento non sono necessarie particolari misure precauzionali per gli esseri umani e per gli animali in quanto effettuato utilizzando un prodotto biologico, non nocivo per la salute né umana né degli animali.