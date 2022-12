Nuovo importante riconoscimento per l’Istituto Sergio Cosmai

Nuovo importante riconoscimento ottenuto dall’ISS Sergio Cosmai. La classe 3AV (audiovisivo) si è aggiudicata il terzo premio a livello nazionale con la realizzazione di una video recensione di uno dei film in concorso al Vittorio Veneto Film Festival.

Una grande soddisfazione per l’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo e per tutta la scuola. Gli alunni del triennio dell’audiovisivo, guidati dai docenti Sarah Vecchietti classe 3AV, Luca Vessio classe 4AV e Rosa Caio 5AV, hanno concluso il progetto che li ha visti protagonisti, tra i membri della giuria del Festival.

Un mese fitto, tra incontri e visione di film, gli studenti hanno recensito ogni lungometraggio visionato e si sono confrontati con attori, registi, produttori e protagonisti del mondo della cinematografia e della televisione, quali Clizia Fornasier, Francesco Bruni, Maria Batova, Attilio Fontana, Eleonora Ivone, Camilla Filippi, Davide Cosco, Pietro Sermonti, Nicole Rossi, Cristiana Baldassarri, l’europarlamentare Gianantonio Da Re con l’assistente accreditato al PE Alessandro Scatemburlo, Stefania Buoni associazione promozione sociale Comip, Umberto Di Remigio Presidente della Fondazione Stepan Zavrel, Decimo Poloniato Responsabile dell’Ufficio Cinema della Regione Veneto, Anna Maria De Luca critica cinematografica e dirigente scolastica, Jacopo Chessa Direttore generale Veneto Film Commision. Nelle foto lo sceneggiatore, scrittore, produttore e regista Enrico Vanzina e il regista e scrittore Angelo Longoni.

Un’ esperienza di grande importanza che ha consentito agli studenti, per il secondo anno consecutivo, di applicarsi come giornalisti. Un’esperienza da ripetere e che è stata possibile grazie all’associazione 400 colpi a.p.s.

“Non è stato possibile incontrare il regista ucraino Myroslav Latyk – si legge nella nota – a causa delle difficoltà di collegamento internet per via della guerra. La nostra scuola coglie nuovamente questa opportunità per stringersi all’Ucraina con la speranza che si ponga subito fine alle ostilità”.