Nuovo evento dell’Associazione Schàra, si cercano figuranti / DETTAGLI

Per la realizzazione di un nuovo evento, l’Associazione Schára O.d.V. si rivolge a tutti coloro che vogliano vestire i panni di un figurante del ‘700 napoletano. Questa sera, lunedì 25 novembre alle ore 20:30, presso la Parrocchia San Lorenzo si terrà un incontro informativo per chiunque voglia essere parte attiva della rappresentazione come volontario.

“Tutti sono invitati a partecipare e a mettersi in gioco – si legge nella nota – per dare vita a uno spettacolo indimenticabile. L’Associazione Schára O.d.V., inoltre, ringrazia fin da ora tutte le persone e le attività che vorranno dare il loro contributo per rendere anche questa edizione del Presepe Vivente un’esperienza imperdibile”.

Per informazioni: Associazione Schára O.d.V.

Tel: 3270604316

Facebook : https://www.facebook.com/SCHARAODV

instagram : https://www.instagram.com/scharaonlus/profilecard/?igsh=MWIwNzNtNGMwb2U4aQ==