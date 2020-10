Nuovo cambio orari dei Centri Comunali Raccolta rifiuti a Bisceglie

Nuova variazione degli orari ai Centri Comunali di raccolta rifiuti di via Padre Kolbe e di via Carrara Salsello, operati da parte di Energetikambiente-Pianeta Ambiente, che gestisce il servizio di Igiene pubblica a Bisceglie.

“La volontà di cambiare gli orari”, fanno sapere, “nasce dalle numerose richieste avute dai cittadini biscegliesi. Sulla base dei riscontri da parte degli uffici interni all’azienda, si è deciso di aderire alle richieste determinando questi nuovi orari a partire dal lunedì 12 ottobre“:

Ccr di via Padre Kolbe:

lunedì: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

martedì: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

mercoledì: chiusura settimanale

giovedì: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

venerdì: dalle 8:00 alle 12:00; dalle 14:00 alle 16:00

sabato: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

domenica: dalle 7:00 alle 13:00.

Ccr di via Carrara Salsello:

lunedì: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

martedì: dalle dalle8:00 alle 12:00; dalle 14:00 alle 16:00

mercoledì: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

giovedì: chiusura settimanale

venerdì: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

sabato: dalle 7:00 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

domenica: dalle 7:00 alle 13:00.

Energetikambiente-Pianeta Ambiente sottolinea ancora una volta l’importanza del rispetto delle consuete prescrizioni in tema di sicurezza e per contrastare la diffusione del contagio da covid-19: indossare le mascherine, mantenere le distanze interpersonali e non accalcarsi nell’attesa del servizio.