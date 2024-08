Nuovo appuntamento con il mercato serale alla domenica

Nuovo appuntamento con il mercato della prima domenica di ogni mese, anche ad agosto in fascia serale.

Domenica 4 agosto, dalle 17 alle 23, piazza Vittorio Emanuele II ospita gli ambulanti del nostro territorio.

“Una nuova e interessante opportunità per cittadini, visitatori e turisti di effettuare i propri acquisti anche di domenica e in periodo di ferie – spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie -. Diamo ossigeno alle attività dei nostri operatori ambulanti e vitalità al centro cittadino come già dimostrato nel corso del mese di luglio con iniziative come BI-Music al Palazzuolo”.