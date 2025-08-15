Nuovi volontari di Servizio Civile in Pro Loco. Sinigaglia: “Garantiranno presidio informativo”

Nuovi volontari del Servizio Civile Universale presso la sede della Pro Loco Unpli di Bisceglie: dal 30 luglio sono entrati in attività, e ci resteranno per dodici mesi, Alessandro Papagni, Luciana Lamura e Simona Spadavecchia.

I tre volontari saranno impegnati nel progetto dal titolo “La tutela delle radici legate al patrimonio linguistico. Il legame indissolubile tra idiomi e cultura locale”.

Alessandro, 20 anni, diploma presso l’Istituto “Giacinto dell’olio” di Bisceglie, indirizzo amministrazione finanza e marketing. Luciana, 27 anni, laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, sociale e d’impresa presso l’Università di Bari. Simona, 27 anni, laurea triennale in mediazione linguistica conseguita nel 2022 e attualmente impegnata nel Corso magistrale in Traduzione Specialistica.

“La nostra Associazione accoglie con entusiasmo i giovani operatori volontari assegnati, i quali saranno coinvolti in attività di valorizzazione del patrimonio culturale, promozione turistica e animazione territoriale, nel rispetto dei principi di solidarietà, inclusione sociale e cittadinanza attiva che da sempre ispirano l’azione della Pro Loco – dichiara Pierpaolo Sinigaglia, presidente Pro Loco Unpli Bisceglie -. La Comunità locale e l’Amministrazione Comunale potranno avvalersi della presenza e del contributo operativo dei volontari in iniziative e progetti di interesse turistico e promozionale, rafforzando così la sinergia tra istituzioni e associazionismo locale, in una visione condivisa di sviluppo del territorio. Sarà cura della nostra associazione garantire un ambiente formativo, collaborativo e sicuro, favorendo lo sviluppo personale e professionale dei volontari e assicurando la piena attuazione del progetto secondo le finalità previste”.

“Siamo lieti di accogliere i tre nuovi volontari del Servizio Civile, già operativi nella nostra Pro Loco – spiega Alessandro Povia, operatore locale di progetto -. Questo percorso segna per i ragazzi un importante inizio, arricchendo il loro bagaglio di esperienze e certamente segna un arricchimento per la nostra realtà associativa, da sempre attiva per la promozione turistica del territorio. I volontari avranno modo di poter esprimere al meglio la loro creatività e liberi di poter proporre nuove iniziative e, con un tema cruciale quale il dialetto, rendere più consapevole la cittadinanza sull’immenso patrimonio che ci contraddistingue. Buon lavoro a tutti, insieme si farà la differenza”.