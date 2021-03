Nuovi parcheggi a pagamento in sostituzione di quelli soppressi sul lungomare

La giunta comunale di Bisceglie ha deliberato, lo scorso 16 marzo, l’istituzione di 180 nuovi posteggi a strisce blu in seguito all’ultimazione dei lavori di realizzazione del prolungamento della pista ciclabile in via Panoramica Umberto Paternostro che ne aveva soppressi altrettanti.

Nella delibera si legge: “Vista la richiesta pervenuta dalla AJ Mobilità srl di reintegrare i posteggi soppressi in altri siti cittadini per riequilibrare le condizioni del contratto di concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento”, si sono stabiliti i nuovi posteggi nelle seguenti ripartizioni:

n. 85 spazi di sosta a strisce blu stagionali operativi per quattro mesi circa durante la stagione estiva ed individuati presso le seguenti località:

a) n. 28 spazi sosta in viale La Testa per il tratto compreso dal civ. 43 al civ 51 ovvero dall’intersezione con via Panoramica U. Paternostro sino a via del Mediterraneo sul lato numerazione civica dispari; b) n. 10 spazi di sosta in via Salnitro lungo il lato perimetrale del campo di calcetto prospiciente l’area di parcheggio ivi esistente; c) n. 22 spazi sosta in via Cala di Fano sul lato opposto al muro perimetrale dell’ Istituto Casa della

Divina Provvidenza (Universo Salute); d) n. 25 spazi di sosta in via della Repubblica per il tratto compreso dall’intersezione con via Porto

all’intersezione con via delle Repubbliche Marinare.

n. 25 spazi di sosta a strisce blu annuali operativi per dodici mesi individuati presso le seguenti località: a) n. 10 spazi sosta in Corso Umberto per il tratto compreso dall'intersezione con Piazza Castello

all’intersezione con via Porto; b) n. 7 spazi sosta in via Dante Alighieri dall’intersezione con Corso Umberto sino al civ 20; c) n. 8 spazi di sosta in via Montello dall’intersezione con via XXIV Maggio sino a Piazza San

Francesco – lato cinema Politeama.

Per i 70 rimanenti è prevista nel contratto tra Comune e AJ Mobilità la discrezione dell’Amministrazione Comunale a colmare il gap con la scelta di nuovi posteggi a pagamento.