Nuovi orari autunnali per i centri comunali di raccolta rifiuti

Con l’arrivo dell’autunno anche gli orari dei servizi di Energetikambiente-Pianeta Ambiente, l’Ati che gestisce l’Igiene pubblica a Bisceglie, si adeguano alle esigenze della nuova stagione. Arriva infatti la consueta variazione degli orari di accesso ai Centri Comunali di Raccolta di via Padre Kolbe e di via Carrara Salsello.

A partire da giovedì 1 ottobre e fino a nuova comunicazione, gli orari dei due Centri comunali di Raccolta saranno i seguenti:

Via Padre Kolbe:

lunedì: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

martedì: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

mercoledì: chiusura settimanale

giovedì: dalle 8:00 alle 12:00; dalle 14:00 alle 16:00

venerdì: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

sabato: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

domenica: dalle 7:00 alle 13:00

Carrara Salsello:

lunedì: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

martedì: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

mercoledì: dalle 8:00 alle 12:00; dalle 14:00 alle 16:00

giovedì: chiusura settimanale

venerdì: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

sabato: dalle dalle7:30 alle 13:00; dalle 14:30 alle 16:30

domenica: dalle 7:00 alle 13:00

Per accedere ai Centri devono essere rispettate le consuete prescrizioni in tema di sicurezza e per contrastare la diffusione del contagio da covid-19: indossare le mascherine, mantenere le distanze interpersonali e non accalcarsi nell’attesa del servizio. Sono attivi anche i servizi da remoto utilizzando il numero verde, il numero whatsapp e la App Eco 2.0 per effettuare segnalazioni e richieste di intervento. Il numero verde è: 800.032.488. il numero whatsapp è: 3356687767.