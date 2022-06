Nuovi controlli congiunti di Polizia Locale e Polizia di Stato sul territorio biscegliese

Proseguono puntualmente i controlli congiunti di Polizia Locale di Bisceglie e Polizia di Stato sul territorio cittadino. Sia verifiche in tema di viabilità stradale e sicurezza urbana, sia ispezioni per contrastare il fenomeno del commercio abusivo.

Continua inoltre l’attività che vede coinvolte le Polizie Locali di Bisceglie e Trani contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

“I Carabinieri, coordinati dal Tenente Petruccelli – dichiara il Sindaco Angelantonio Angarano – hanno arrestato l’autore di uno scippo ad una donna grazie all’ausilio della videosorveglianza che in pochi anni abbiamo praticamente triplicato proprio per offrire un valido strumento di supporto alle forze dell’ordine”.

“Misure concrete, maggiori controlli e presenza di forze dell’Ordine per aumentare la sicurezza nella nostra Città. Un impegno – prosegue il Primo cittadino – che stiamo mantenendo grazie a diversi protocolli firmati per tempo, con capacità di programmazione e di individuare soluzioni, tra i quali il Patto per la Sicurezza Urbana, il progetto Scuole Sicure, la convenzione con il Comune di Trani”.

“Un ringraziamento al Prefetto della Bat Maurizio Valiante, al Questore della Bat, Roberto Pellicone e alle forze dell’ordine che quotidianamente – conclude Angarano – sono impegnate sul territorio con professionalità e dedizione per tutelare ordine e sicurezza pubblica”.