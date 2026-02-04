Nuova zona Calvario, Spazio Civico: “Giochi per bambini rotti da ormai cinque mesi”

Il gruppo di cittadinanza attiva Spazio Civico Bisceglie torna a incalzare l’amministrazione. Stavolta il tema è quello dell’area giochi nella nuova e riqualificata zona del Calvario.

“Le giostrine, di sei mesi di vita, sono rotte da cinque. E in questi cinque mesi l’Amministrazione comunale non ha fatto un intervento di riparazione, non ha fatto un intervento di sostituzione, non ha fatto un intervento di ripristino delle parti mancanti al fine di restituire le giostre ai legittimi fruitori: i bambini”, scrivono da Spazio Civico. “E allora chiediamo: il compito politico finisce all’inaugurazione dell’opera, alla foto di rito, al post sui social? Oppure comprende anche la manutenzione, la cura, l’attenzione dell’opera data e per chi ne usufruisce?”

Spazio Civico chiede quindi all’amministrazione di “riparare le giostrine come inaugurate sei mesi fa, essendo l’unico punto giochi accettabile di tutta la città; di attivare quel minimo di controlli atti a preservare l’opera e scongiurarne l’uso improprio da parte di ragazzi più grandi, di verificare alla luce delle rotture e incidenti anche la resistenza, l’adeguatezza e la presenza di garanzia per i giochi installati; di attuare un’azione politico amministrativa in cui il diritto al gioco dei più piccoli prevalga sul menefreghismo di pochi irrispettosi”.

