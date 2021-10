Nuova statua di Padre Pio collocata nella rotonda di via Padre Kolbe / FOTO

Una statua nuova di zecca raffigurante Padre Pio è stata posta nella teca presente all’interno della rotonda che collega via Padre Kolbe e via Dottor Giovanni La Notte.

Nella notte tra il 12 e 13 settembre scorso la vecchia statua del frate di Pietrelcina era stata trafugata con l’amara sorpresa constatata dagli abitanti della zona al mattino successivo (leggi qui).

I titolari dell’azienda biscegliese che gestiscono lo spazio presente nella rotonda non hanno esitato minimamente ed hanno provveduto ad acquistarne una nuova ed a posizionarla la scorsa settimana. “Non ci siamo di certo persi d’animo – dichiarano i titolari dell’azienda – ed abbiamo provveduto a comprarne una nuova con l’augurio che episodi spiacevoli come quello di un mese fa non debbano più accadere”.