Nuova sigla sindacale Opera “Don Uva”: Rossano Sasso nominato segretario aziendale Confil

Istituita una nuova sigla sindacale nell’Opera “Don Uva”: la direzione nazionale Confil (Confederazione Nazionale Italiana Lavoratori), in data 8 gennaio 2021, ha conferito a Rossano Sasso, dipendente Universo Salute “Opera Don Uva” e consigliere comunale di maggioranza, l’incarico di Segretario Aziendale.

Il nuovo Segretario commenta la sua nomina con le seguenti parole: “Da sempre sono, con impegno e dedizione, al fianco dei lavoratori. Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità affinché siano sempre tutelati i loro diritti. La Confil si impegnerà nel cercare tutte le soluzioni atte a far riconoscere sia dalla Regione Puglia che dall’Azienda l’applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro riservato alla Sanità Privata, che i lavoratori attendono da ben 14 anni, riconosciuto a livello Nazionale e non applicato in Azienda”.

“Seppur nel tempo i lavoratori ha perso fiducia nell’Istituzione Sindacale, spero vedano nella mia persona la lealtà di un dipendente uguale a loro che lotta per gli stessi diritti e negli stessi interessi”.