Nuova Programmazione Regionale e Fondi in Agricoltura, incontro dei “Cittadini Protagonisti” / VIDEO

Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/2027 e Nuova Programmazione Regionale – Fondi in Agricoltura, questi i temi affrontati nel pomeriggio di ieri in occasione di un incontro pubblico tenutosi a Villa Ciardi a Bisceglie e organizzato da Luigi Cosmai, coordinatore del Movimento politico Cittadini Protagonisti.

Nel corso dell’incontro, dopo il saluto istituzionale dell’assessore al bilancio e programmazione del comune di Bisceglie, Antonio Belsito, spazio agli interventi di Giuseppe Di Niso, presidente Confagricoltura Bisceglie e Alfonso Guerra, direttore Copagri Bari.

Il CSR è frutto di un percorso partecipato, durante il quale le strutture regionali hanno sostenuto un confronto attivo su scala nazionale (con il Ministero, la Rete Rurale, le Regioni e le Province autonome) e, contemporaneamente ne hanno condiviso la strategia con il partenariato socioeconomico di riferimento, anche alla luce del programma di governo regionale. Punto di raccordo per gli addetti ai lavori la presenza di Pasquale Solazzo, Dirigente Assessorato Agricoltura della Regione Puglia.