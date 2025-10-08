Nuova gestione e servizi potenziati per la Biblioteca Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli”

La Biblioteca Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli” di Bisceglie si prepara a una nuova fase di crescita e innovazione. Dal mese di ottobre, infatti, entra in vigore l’affidamento triennale del servizio di gestione alla cooperativa Lilith Med 2000, che si occuperà delle attività della sede centrale di via Frisari e del presidio di comunità di Villa Angelica in via Sant’Andrea fino al 30 settembre 2028.

L’obiettivo è chiaro: rendere la Biblioteca sempre più un punto di riferimento per la vita culturale, educativa e sociale della città, ampliando servizi e opportunità per i cittadini di tutte le età. Tra le novità principali figura l’apertura anche il sabato mattina, dalle 9.00 alle 13.00, una scelta nata per rispondere alle esigenze dei tanti frequentatori, in particolare studenti universitari, che richiedevano da tempo un’estensione degli orari di accesso.

La nuova gestione prevede inoltre un rafforzamento dei servizi di consultazione, prestito e supporto alla didattica, insieme a un ricco calendario di iniziative per la promozione della lettura, attività laboratoriali per bambini e ragazzi, incontri culturali e collaborazioni con scuole, enti e associazioni del territorio.

“La nostra Biblioteca Comunale – ha dichiarato il sindaco Angelantonio Angarano – è e continuerà a essere un luogo accogliente, dinamico e partecipato. Uno spazio dove la cultura diventa occasione di incontro e di crescita per tutta la comunità. Continueremo a investire per ampliare i servizi e rendere la Biblioteca sempre più moderna e inclusiva”.

L’assessore alla Cultura, Loredana Bianco, ha sottolineato come i numeri parlino chiaro: “Le 1.500 iscrizioni e gli oltre 13mila ingressi registrati nel primo anno di attività dimostrano la voglia di cultura dei biscegliesi. La Biblioteca è un luogo vivo, di confronto e socialità, e intendiamo continuare su questa strada per valorizzare al massimo il potenziale della nostra comunità”.