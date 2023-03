Nuova edizione di Common Ground: riflettori su PUG e elezioni comunali

Torna anche per il 2023 Common Ground, il percorso di formazione alla cittadinanza attiva, patrocinato dal Comune di Bisceglie e organizzato da Associazione 21 e Cercasi un fine. Il primo appuntamento si terrà presso il Seminario arcivescovile di Bisceglie, venerdì 10 marzo alle 19:30, e sarà incentrato sul PUG Piano Urbanistico Generale. Ospite l’architetto Giacomo Losapio, dirigente della ripartizione tecnica del Comune.

“Torniamo con la terza edizione di Common Ground – chiariscono gli organizzatori – dopo le belle esperienze del 2020 e del 2022. Il focus di quest’anno è ovviamente puntato sulle elezioni comunali che coinvolgeranno, e stanno già coinvolgendo, la città di Bisceglie. Il nostro obiettivo resta lo stesso: dare vita ad un luogo di formazione, un terreno comune (Common Ground appunto), una vera e propria scuola studiata per i biscegliesi, uno spazio per confrontarsi e parlare di cittadinanza e di ‘politica’, intesa come attenzione al bene comune e costruzione del futuro”.

Il successivo incontro con Common Ground si terrà martedì 11 aprile alle 19.30 (nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, con don Rocco D’Ambrosio, professore di Filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana) e verterà sull’approfondimento del tema del Potere.

Seguiranno tre appuntamenti dedicati alle elezioni cittadine: venerdì 5 maggio, per il confronto con i candidati a sindaco di Bisceglie; venerdì 19 maggio, con i due sfidanti in caso di ballottaggio; e per finire venerdì 9 giugno con il Sindaco eletto.

“Nelle prossime settimane parleremo con i candidati che hanno già ufficializzato la propria corsa alla carica di sindaco. Obiettivo degli incontri con loro, organizzati con altre associazioni e con tanti giovani biscegliesi, è quello di mettere in luce le idee, le visioni e i programmi per la nostra città”, spiegano da Associazione 21.

Per informazioni e chiarimenti sono disponibili l’indirizzo commonground@21bisceglie.it, nonché i canali social su Facebook e Instagram. Ai frequentanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido per il rilascio di crediti formativi.