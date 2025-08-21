Nuova Biblioteca Comunale: oltre mille gli ingressi al mese

“Un anno fa la Nuova Biblioteca Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli” ha riaperto le sue porte alla comunità biscegliese. I numeri registrati in questi primi dodici mesi testimoniano l’importanza di questo spazio e la risposta positiva dei cittadini”. Questo fa sapere una nota da Palazzo San Domenico.

“Sono 1.500 le iscrizioni attivate in dodici mesi e oltre 13mila gli ingressi complessivi – fanno sapere – più di 1000 al mese, con picchi di presenze nei mesi di settembre 2024 e gennaio 2025, a conferma della funzione centrale della struttura come luogo di incontro, studio e formazione. E poi quasi 1100 prestiti, più di 1500 documenti consultati, circa 1700 utenti in visita.”

“Il servizio più richiesto è quello della sala studio e consultazione, che da solo rappresenta i due terzi delle fruizioni totali, con tanti universitari biscegliesi e non: un dato che racconta di una biblioteca viva, frequentata soprattutto da studenti – prosegue la nota – ricercatori e giovani che hanno trovato in via Giulio Frisari uno spazio accogliente per la loro formazione. Seguono le visite guidate, organizzate per le scolaresche, la consultazione dei libri e i prestiti. In questo primo anno, tante classi delle scuole cittadine hanno visitato la Biblioteca comunale, con la possibilità di usufruire di uno spazio dedicato alle letture animate: dal I Circolo didattico De Amicis all’Istituto comprensivo Don Uva – Battisti – Ferraris (Cosmai), dall’Istituto comprensivo Don Bosco – Battisti – Ferraris al II Circolo Caputi. I docenti e gli studenti hanno potuto vivere a pieno l’esperienza di una biblioteca con percorsi di avvicinamento e promozione della lettura”.

“La Biblioteca Comunale è tornata ad essere un punto nevralgico per la città, non solo per lo studio ma come luogo di cultura condivisa e partecipata”, hanno dichiarato il Sindaco Angelantonio Angarano e l’Assessora alla Cultura Loredana Bianco. “Questi numeri ci dicono che i cittadini, in particolare i giovani, hanno voglia di vivere spazi pubblici dedicati alla crescita personale e collettiva. Continueremo a lavorare per arricchire l’offerta culturale, con nuovi servizi, iniziative ed eventi che rendano la Biblioteca sempre più inclusiva, moderna e aperta alla comunità”.

Un’ulteriore occasione per conoscere e vivere la Biblioteca Comunale, gestita dalla cooperativa Lilith Med 2000, è il festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, quando la Biblioteca resterà aperta per ospitare le presentazioni degli autori all’interno del chiostro. Nel mese di settembre, inoltre, riprenderanno gli appuntamenti dedicati ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni con le letture su legalità, diritti e giustizia sociale che fanno parte degli eventi dell’Amministrazione Comunale, organizzati nel 40° anniversario della morte di Sergio Cosmai.