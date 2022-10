Nuova area mercatale a Bisceglie, il 18 ottobre l’inaugurazione

È tutto pronto per l’inaugurazione dell’area polifunzionale di via San Martino. L’appuntamento è per martedì 18 ottobre con una cerimonia prevista per le ore 9:00.

Nella serata di ieri il Sindaco Angelantonio Angarano ha fatto un sopralluogo nell’area, prove generali in vista del via per il lavoro quotidiano che partirà settimana prossima.

Una data storica per la città di Bisceglie che vede posizionare il mercato in un’area dedicata, ampia, funzionale ed attrezzata della quale potranno beneficiare i commercianti ed i cittadini.