Numeri importanti in stagione per il Milan Club Bisceglie

PUBBLIREDAZIONALE – Oltre 2600 tifosi coinvolti in 20 partite casalinghe a San Siro e 15 trasferte in giro per l’Italia e l’Europa: si conclude con numeri esaltanti la stagione 2022-2023 del Milan Club Bisceglie, nato nel 2005 su impulso di un gruppo di fedelissimi ed ormai sempre più consolidatosi negli anni come punto di riferimento per i tifosi milanisti del territorio.

“E’ stata una stagione esaltante e di grande crescita per il nostro sodalizio – ha dichiarato il Presidente del Milan Club Bisceglie Vincenzo Cassanelli -: la nostra presenza in tutti gli stadi d’Italia e d’Europa è ormai divenuta una costante e questo soprattutto grazie alla passione dei tanti nostri associati, che hanno spesso sacrificato il proprio lavoro ed i propri affetti percorrendo decine di migliaia di chilometri in pullman in tutta Europa per amore del Milan. Un doveroso ringraziamento va inoltre all’Associazione Italiana Milan Club, che anche quest’anno ha saputo favorire la nostra costante presenza ed il nostro percorso di crescita. Far parte del nostro club è una straordinaria occasione di aggregazione, conoscenza e condivisione di iniziative anche a carattere solidale”.

E mentre le immagini dei rossoneri biscegliesi a San Siro, davanti a Casa Milan, nei settori ospiti degli stadi d’Italia e d’Europa o nei pullman sempre gremiti rimarranno ricordi indelebili nei cuori di tutti i tifosi, già si guarda alla prossima stagione: è infatti partita in questi giorni la campagna di tesseramento per la stagione 2023-2024, che prevede sconti nei Milan Store e Casa Milan, il diritto di prelazione per assistere dal vivo tutte le partite, biglietti per i big match, prezzo bloccato di 90 euro per le partite in casa (comprensivo di viaggio in pullman e biglietto stadio, esclusi i big match), gadget in omaggio, possibilità di acquistare maglie e palloni autografati dai calciatori e di assistere a tutte le gare del Milan anche comodamente presso la sede di via Molfetta 22 a Bisceglie.

Per aderire è possibile contattare telefonicamente i seguenti recapiti (3472891124 Vincenzo; 3489242007 Donato; 3475450967 Leonardo) o rivolgersi direttamente presso la sede di via Molfetta 22 a Bisceglie.