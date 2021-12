Numeri da record raggiunti dal Banco Alimentare 2021 / FOTO

Numeri da record quelli raggiunti lo scorso 27 novembre dalla rete associativa di Bisceglie, guidata da “Roma Intangibile” in occasione della giornata dedicata al Banco Alimentare.

Ben 10 i quintali di derrate raccolti grazie anche al supporto del responsabile Provinciale della Colletta Angelo Marzella. “Personalmente devo ringraziare quanti a livello locale – dichiara Pierpaolo Sinigaglia coordinatore del Banco Alimentare per Bisceglie – hanno voluto condividere la nostra mission: in primis i soci della S.O.M.S. Roma Intangibile che hanno messo l’impegno giusto e hanno risposto con un grande contributo di solidarietà e di aiuto verso i più bisognosi, organizzando più punti di raccolta nei pressi dei supermercati Dok e Penny della città”.

Un momento di condivisione e donazione, come ha sottolineato il Presidente di Roma Intangibile Pasquale D’Addato: “Un gesto fatto con il cuore equivale al più grande dei tesori; questo è il grande desiderio delle donne e degli uomini del nostro Sodalizio che, come gli anni passati, hanno voluto rendersi disponibili per le famiglie bisognose di attenzioni”.

Alla giornata hanno collaborato: la socia Giulia Di Liddo di concerto alla vicepresidente S.O.M.S. Caterina Ruta a guidare il gruppo delle volontarie di “Roma Intangibile”; A.M.N.I. con il Presidente Pasquale Brescia; A.N.F.I. con il Presidente Andrea Mazzilli; Ass. Carabinieri sez. Bisceglie con il Presidente Donato Mancini; ANCRI sez. BAT con il Presidente Cosimo Sciannamea. Iniziativa che ha ricevuto il plauso da parte del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, oltre che dagli assessori Maria Lorusso e Natale Parisi.

La colletta alimentare, al suo 25esimo anno, tornata in presenza, ha in generale coinvolto 140mila volontari, nel rispetto delle norme, e quasi undicimila supermercati in tutta Italia: “La giornata della Colletta manifesta che sono i fatti, i gesti che innanzitutto educano noi, i nostri figli, tutti, e possono realizzare autentica solidarietà e coesione sociale”, ha ricordato Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Quest’anno con la Colletta si sono raccolte circa 7.000 tonnellate di cibo – dieci quintali solo a Bisceglie – l’equivalente di 14 milioni di pasti, nonostante il momento particolare e i disagi dovuti al maltempo in numerose località. Quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal Banco Alimentare nella sua ordinaria attività durante tutto l’anno, sarà distribuito nelle prossime settimane a circa 7.600 strutture caritative che assistono oltre 1,7 milioni di persone. La Colletta continua online fino al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare e sul sito https://www.colletta.bancoalimentare.it, fino al 5 dicembre su Esselunga.it e su Easycoop.com.