Nucleo di Valutazione del Comune di Bisceglie, prorogati i termini per presentare la candidatura

Sono stati prorogati i termini del bando del Comune di Bisceglie per la presentazione delle candidature relative alla selezione di tre esperti esterni da nominare come membri del Nucleo di Valutazione per il triennio 2025-2027. Tale proroga, della durata di 15 giorni rispetto alla conclusione del precedente bando, è stata decisa per consentire la massima partecipazione di professionisti competenti.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso (consultabile qui: https://www.comune.bisceglie.bt.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/64) potranno presentare la propria candidatura entro venerdì 8 novembre 2024. Saranno ritenute valide anche le candidature già pervenute nei termini iniziali.

Le modalità di presentazione della candidatura restano invariate: a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bisceglie; raccomandata A.R. o corriere a Comune di Bisceglie – Servizio Segreteria Generale – via Trento n. 8 – 76011 Bisceglie (BT); posta elettronica certificata all’indirizzo protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it. La domanda, redatta in carta semplice, deve essere corredata da curriculum vitae dettagliato, copia del documento di riconoscimento e altra documentazione ritenuta utile.

I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso di specifiche capacità e competenze orientate sulla metodologia e sui processi di innovazione, di elevata professionalità e ed adeguata e comprovata esperienza maturata nel campo del management, della programmazione e dei controlli, della valutazione della performance organizzativa e individuale, della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni, della organizzazione e gestione del personale, della programmazione finanziaria e di bilancio.