Notte dei Sospiri 2025: record di presenze e nuove varianti del dolce simbolo di Bisceglie

Numeri in costante crescita e un impatto sempre più significativo per il territorio: l’edizione 2025 de La Notte dei Sospiri, svoltasi il 20 settembre al porto turistico di Bisceglie, ha registrato un incremento superiore al 20% rispetto al 2024. Migliaia i visitatori provenienti non solo da tutta la Puglia, ma anche da Basilicata, Campania e da diversi Paesi esteri, grazie anche alla vicinanza con mete turistiche molto frequentate.

Il grande richiamo dell’evento è stato amplificato dalla collaborazione con il format La Dolce Puglia, che ha garantito una copertura mediatica estesa a circa 200 chilometri, da Foggia a Lecce, consolidando l’immagine di Bisceglie come capitale della dolcezza pugliese.

Il programma 2025 ha offerto intrattenimento per ogni età: spettacoli di artisti di strada, numeri di magia, musica dal vivo e fuochi d’artificio, oltre alla presentazione delle novità gastronomiche. Accanto al tradizionale Sospiro di Bisceglie, sono stati infatti lanciati i Sospiri salati e le varianti inclusive senza glutine e senza lattosio, tutte rigorosamente proposte in modalità PlasticFree.

«Non possiamo che brindare a questo successo, che è prima di tutto del territorio — commenta Sergio Salerno, direttore e fondatore del progetto Sospiro di Bisceglie —. Vedere così tanta gente, attività coinvolte e l’entusiasmo dei visitatori ci riempie d’orgoglio. La Notte dei Sospiri è un atto d’amore per Bisceglie e per la nostra regione».

La riuscita della manifestazione è stata possibile grazie al lavoro congiunto dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, delle istituzioni locali e regionali, delle forze dell’ordine, dei volontari e degli operatori della sicurezza privata.