Nord barese, sede Network Contacts tra i punti vaccinali contro il covid

Anche la sede molfettese di Network Contacts, azienda per la quale diverse centinaia sono i dipendenti biscegliesi, figurerà tra i nuovi punti vaccinali del nord barese. Tale apertura giunge proprio dal Commissario straordinario Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 Francesco Paolo Figliuolo.

Nelle scorse ore il Generale Figliuolo ha inviato una lettera a Lelio Borgherese, presidente di Assocontact e di Network Contacts, per ringraziare della disponibilità delle aziende di Bpo a fungere da location per la somministrazione dei vaccini.

Molti dei dipendenti Network Contacts sono impegnati in smart working proprio per fronteggiare l’emergenza sanitaria gestendo il servizio della Regione Puglia e del Comune di Molfetta per dare una risposta concreta all’emergenza covid. “Grazie all’impegno costantemente profuso e all’elevatissimo spirito che avete mostrato”, ha scritto Figliuolo, “è stato possibile garantire la continuità di importantissimi servizi economici”.