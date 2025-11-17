“Non farti ingannare”: chiesa di santa Caterina ospita incontro sulle truffe agli anziani

Quest’oggi, lunedì 17 novembre, a partire dalle 18:30, la chiesa di santa Caterina da Siena ospiterà un incontro tematico dal titolo “Non farti ingannare: la verità sulle truffe. Contro le truffe agli anziani”.

Interverranno Michele Valente, Segretario Generale CGIL Bat, Teresa Maria Tesoro, Lega SPI Bisceglie, don Pasquale Bovio, parroco della chiesa di santa Caterina da Siena, Giovanni Dalò, Segretario Generale SPI CGIL Bat, e Gaetano Corvasce, SILP CGIL Polizia Postale di Bari. L’ingresso è libero e la cittadinanza tutta è invitata a partecipare.