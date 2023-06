“Noi per Voi” lancia raccolta fondi per acquistare un mezzo con pedana

«L’Organizzazione di Volontariato “Noi per Voi” ha bisogno di una mano di tutta la cittadinanza per METTERE IN MOTO LA SOLIDARIETÀ». Con questo slogan l’associazione lancia una raccolta fondi per acquistare un mezzo con pedana pensato per accompagnare persone fragili o con difficoltà motorie.

«Per chi ancora non conoscesse questo progetto – spiegano i vertici del sodalizio -, si tratta di un progetto che vede partecipi diversi volontari (Infermieri, Puericultrici e OSS), che si occupano giornalmente di accompagnare le centinaia di persone fisicamente impossibilitate a deambulare autonomamente presso gli ospedali della nostra regione, gli studi medici, luoghi di culto e di svago. I volontari dell’Organizzazione di Volontariato “Noi per Voi”, hanno messo in piedi tutto da soli, partendo da zero, al momento dispongono di due mezzi, ma per poter garantire a quante più persone di poter usufruire di questi servizi ora hanno bisogno di una mano. Chiunque volesse, può contribuire con una donazione