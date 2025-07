Nicola Rutigliano nel Direttivo Assonautica Bari, Confcommercio: “Riconoscimento all’impegno”

Confcommercio Bisceglie accoglie con grande soddisfazione la nomina di Nicola Rutigliano, Amministratore Unico della società Bisceglie Approdi, all’interno del Consiglio Direttivo di Assonautica della provincia di Bari, con l’incarico di consigliere referente per l’area a Nord di Bari, come deliberato ufficialmente nella seduta del 21 luglio scorso.

Una nomina che rappresenta non solo un prestigioso riconoscimento personale, ma anche un segnale importante per la nostra comunità e per il futuro del porto turistico di Bisceglie. Rutigliano si è distinto in questi anni per la serietà, la competenza e la visione strategica con cui ha portato avanti progetti concreti di valorizzazione e rilancio della nostra infrastruttura portuale.

Un ulteriore motivo di orgoglio per la città è l’attenzione dimostrata da Assonautica provinciale che, accogliendo la proposta del Presidente Triggiani, ha deliberato di svolgere il prossimo Consiglio Direttivo proprio presso ‘Bisceglie Approdi’, inaugurando da qui un percorso di riunioni itineranti volto a conoscere più da vicino i porti del territorio e, per chi ancora non lo conoscesse, il nostro bellissimo approdo.

“A nome di Confcommercio Bisceglie e personalmente – scrive Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie – desidero rivolgere a Nicola Rutigliano le più vive congratulazioni per la nomina. È un incarico che premia la passione e la concretezza con cui ha lavorato per il nostro porto e per la crescita turistica ed economica della città. La sua disponibilità ad accogliere a Bisceglie il prossimo Consiglio Direttivo di Assonautica è un gesto di grande valore e responsabilità, che conferma l’attenzione del sistema associativo verso il nostro territorio. Grazie, Nicola, per il tuo impegno e per aver saputo rappresentare al meglio la nostra comunità”.