Network Contacts, confermato sciopero lavoratori. La conferma delle organizzazioni sindacali

“A valle delle Assemblee con una grandissima affluenza sia in sede che da remoto dei lavoratori della sede di Network Contacts di Molfetta (BA), il coordinamento unitario sindacale territoriale aziendale ha disposto un primo importante momento di lotta contro il famigerato piano aziendale che prevede la destrutturazione della sede di Molfetta (BA) e il trasferimento dei lavoratori anche ricorrendo a trasferimenti coatti.

L’interruzione delle trattative, avvenuta in un contesto di mobilitazione nazionale del settore delle TLC ha consegnato un epilogo molto triste per la sede di Molfetta. All’ennesimo rifiuto di un percorso che ricalcasse l’accordo del 2019, la Direzione Aziendale di NC ha posto in atto il famelico ‘Piano di Azioni Correttive’ con trasferimenti coatti verso la sede di Palermo, presunto polo specialistico per le TLC, di circa 150 lavoratori della BU Wind, già in FIS per riduzione di volumi.

Se non si ferma questo piano e non vengono ritirati i trasferimenti coatti questo sindacato non potrà accettare di sedersi al tavolo, come ha già esplicitato chiaramente una sovrapposizione con l’accordo in deroga del 2019 è improponibile.

Nei fatti, assistiamo a un fenomeno molto pericoloso. Mentre da una parte, con l’applicazione della ‘clausola sociale’, si fa salvo il principio della territorialità consentendo a talune aziende di insediarsi e svilupparsi sul territorio pugliese, dall’altra non si può accettare che un’ Azienda del territorio possa decidere di non avvalersi della digitalizzazione e spostare fisicamente le persone in tutta Italia al posto di far viaggiare i dati.

Centinaia di famiglie da una settimana vivono nello sconforto perché dovranno trovarsi di fronte all’amara scelta se continuare a lavorare smantellando il sistema organizzativo familiare o perdere il posto di lavoro.

Questo destino interesserà alcune centinaia di lavoratori se questo piano aziendale non verrà definitivamente accantonato, perché la sede di Molfetta è indicata per gestire lavorazioni esclusivamente outbound e digital.

Per le ragioni su esposte, le scriventi Segreterie Territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, a seguito del mandato assembleare, PROCLAMANO PER TUTTO IL PERSONALE DI NETWORK CONTACTS DI MOLFETTA

UNA GIORNATA DI SCIOPERO

INTERO TURNO DI LAVORO PER LUNEDI’ 22 MAGGIO 2023.

Per i lavoratori che sono in turno notturno lo sciopero sarà effettuato ad inizio turno anche se il turno inizia nella giornata precedente del 21 maggio.

CONTESTUALMENTE SARA’ ORGANIZZATO UN PRESIDIO A PARTIRE DALLE ORE 9.00 DEL GIORNO 22 MAGGIO p.v. A BARI IN PIAZZA PREFETTURA IN CONCOMITANZA DELL’INCONTRO CONVOCATO DA SUA ECCELLENZA IL PREFETTO DI BARI.

Siamo certi che la grande adesione allo sciopero e al presidio è la nostra vera forza contrattuale per i prossimi giorni che si presentano molto impegnativi”.

SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL

V. Battista, O. Moraglia, V. Gemmati

