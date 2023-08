Nel Borgo delle Meraviglie un workshop per imparare ad usare l’uncinetto

Oggi, mercoledì 9 agosto, nel Borgo delle Meraviglie, nel centro storico di Bisceglie, proseguono le attività laboratoriali organizzate dagli artigiani ospiti nelle botteghe della città vecchia per tutto il mese di agosto.

Alle ore 18, in Piazza Duomo, appuntamento con il workshop “Granny_Mania”: corso di uncinetto per principianti curato da Anna De Cillis. Un piccolo corso per fornire i rudimenti di basi e consigli tecnici che, uniti alla fantasia dei partecipanti, saranno utili per realizzare lavori all’uncinetto semplici e graziosi.

Prenotazione obbligatoria. Info: 3332654343.

La 4a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.