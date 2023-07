Nel Borgo delle Meraviglie un laboratorio per preparare i cappelletti fatti a mano

Domenica 30 luglio, nel giorno della settimana in cui tradizionalmente le nonne preparavano la pasta fatta in casa per il ragù domenicale, il Borgo delle Meraviglie nel centro storico di Bisceglie ospita un imperdibile laboratorio di produzione di cappelletti fatti a mano. Una dimostrazione di come si faceva e, in alcune case, si continua a fare la pasta fresca nella città vecchia.

Dalle ore 18, quando il caldo del pomeriggio sarà più accettabile, con delle piccole madie in legno, tipico strumento tradizionale della cucina pugliese, i partecipanti – a cui è richiesto di munirsi di grembiule da cucina – potranno imparare a realizzare le orecchiette sotto la guida attenta ed esperta della signora Tina. Prenotazione obbligatoria al numero: 331 777 2336.

Al termine del laboratorio, che avrà la durata di circa un’ora, sarà possibile acquistare un pacco di cappelletti già essiccati e pronti per essere mangiati. Per chi volesse anche solo assistere alla dimostrazione, sarà possibile passare una serata piacevole e rilassante in Piazza Duomo sorseggiando un calice di vino e assaggiando i tradizionali taralli pugliesi presso il temporary shop di Cento Libertà allestito nel centro storico.

La 4a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.