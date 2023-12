Nel Borgo del Natale si è pronti a far festa con band, cori e spettacoli in vernacolo

È finalmente arrivata la settimana del Natale. Tra tutte le feste, quella più amata e attesa da grandi e piccini, che avvolge e incanta con le sue luci, i suoi colori e il suo calore, in cui si riscopre il piacere dello stare insieme, della solidarietà e della condivisione. Per l’occasione, il Borgo del Natale nel centro storico di Bisceglie sarà animato da tanti eventi organizzati con il coinvolgimento delle scuole e delle realtà musicali del territorio.

Si comincia giovedì 21 dicembre con “Un Natale con gli Effeggì”, coro delle classi 3F e 3G del Primo Circolo Didattico “De Amicis”. Con loro, l’appuntamento è alle ore 20 in piazza Duomo. La scuola “De Amicis” sarà però protagonista anche la mattina seguente, alle ore 9, con uno speciale momento di canti natalizi con gli alunni delle seconde classi dell’istituto. Nella serata di venerdì, invece, si esibirà il coro cittadino delle scuole primarie biscegliesi alle ore 20.

Le classi quarte e quinte del Secondo Circolo Didattico “Caputi” inaugureranno il calendario di eventi del sabato, alle ore 20. A seguire, imperdibile appuntamento con lo spettacolo poetico-letterario con Nicola Ambrosino e Franco Carriera dal titolo “Tra u dialàtte e l’itagliàne… ve pertéime màne a mmàne”.

Chiusura la domenica della vigilia alle ore 20 con “Natale in Musica”, a cura degli allievi dell’Hdemia Zamar e la band “Lost Poets”, che si esibiranno sugli scalini del Teatro Garibaldi.

Come sempre, i bambini potranno divertirsi nel Grande Villaggio di Babbo Natale: il luogo d’incanto in cui trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, che coinvolgeranno i più piccoli in divertenti laboratori creativi, truccandoli e preparandoli all’incontro più speciale dell’anno, quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme.

Le attività sono completamente gratuite, ma l’invito a tutti coloro che parteciperanno alle iniziative è quello di donare beni di prima necessità e alimenti non deperibili al punto di raccolta allestito da Associazione “Borgo Antico” o di acquistare un regalo dal mercatino solidale in via Cardinale Dell’Olio, organizzato in collaborazione con Anpa, Suore di Villa Giulia, Ail e Associazione Diversamente Uguali. Si accettano donazioni libere che saranno devolute alla Caritas Bisceglie.