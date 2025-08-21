“Ne vedéme o Palazzìule”: ultima tappa del percorso di visite guidate

Ultima tappa del percorso di visite guidate estive organizzate da Associazione 21: appuntamento oggi, 21 agosto alle 19.30, con partenza dalla chiesa di Santa Margherita. Protagonista della visita guidata il Palazzuolo, la piazza per eccellenza dei biscegliesi, la più amata ma forse la meno conosciuta.

“Nei primi due appuntamenti, tra fontane e piazze del centro storico, tanti biscegliesi e turisti hanno riempito le vie del borgo, curiosi di scoprire i tanti angoli magari poco conosciuti della nostra città. Anche in questa passeggiata, dal titolo ‘Ne vedéme o Palazzìule’, andremo alla scoperta di cose nuove, storie e scorci che riusciranno ad appassionare tutti i partecipanti”, spiegano da Associazione 21.

L’iniziativa ‘421 metri nel borgo’ è patrocinata dal Comune di Bisceglie e rientra nel cartellone Estate in blu 2025.

Per la partecipazione alla visita guidata si richiede un contributo di cinque euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Associazione 21 sui propri canali social o tramite whatsapp al numero 3342731232.