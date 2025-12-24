Natale di solidarietà: Monsignor D’Ascenzo celebra la Santa Messa per i meno fortunati

Si rinnova anche nel 2025 l’appuntamento con il pranzo di Natale alle Vecchie Segherie Mastrototaro, organizzato in collaborazione con Caritas Bisceglie, un momento ormai diventato simbolo di accoglienza, condivisione e vicinanza verso chi vive una condizione di fragilità. Nel giorno più sentito dell’anno, la comunità si ritrova per trasformare la festa in un gesto concreto di amore e attenzione verso il prossimo.

La giornata si aprirà, come da tradizione nel corso della mattinata del 25 dicembre, con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Leonardo D’Ascenzio, per poi proseguire con i preparativi del pranzo, resi possibili grazie all’impegno dei numerosi volontari e al contributo generoso dei ristoratori del territorio. Un’occasione speciale da vivere in un clima di serenità e condivisione, per offrire non solo un pasto, ma soprattutto il calore umano di un abbraccio e la certezza di non essere soli nel giorno di Natale.