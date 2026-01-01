Natale di solidarietà alle Vecchie Segherie: oltre vent’anni di accoglienza con la Caritas

Si è rinnovato anche quest’anno, nel segno della tradizione e della condivisione, il pranzo di Natale della Caritas cittadina ospitato alle Vecchie Segherie Mastrototaro, appuntamento che da oltre vent’anni rappresenta un momento simbolo di accoglienza e vicinanza verso chi vive situazioni di difficoltà. All’iniziativa hanno preso parte più di 120 ospiti provenienti dalle Caritas parrocchiali: famiglie, persone sole, coppie e una quindicina di bambini, accolti in un clima di calore umano e serenità.

A rendere possibile la giornata è stato l’impegno di circa trenta volontari, tra presenze storiche e nuovi partecipanti, tutti animati dal desiderio di mettersi al servizio degli altri. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che testimonia come gesti concreti possano trasformarsi in relazioni autentiche, capaci di generare speranza e senso di comunità. A loro va il ringraziamento della Caritas, che riconosce nel volontariato il cuore pulsante di ogni attività solidale. «Con il loro tempo, l’ascolto e l’impegno concreto – ha sottolineato Sergio Ruggieri – i volontari portano speranza dove c’è bisogno, trasformando piccoli gesti in segni autentici di solidarietà. Il loro servizio è un dono prezioso per tutta la comunità».

Tra le storie che hanno arricchito la giornata, quella di Massimo e Lisa, presenti per la prima volta con la figlia undicenne Asia, coinvolta attivamente nell’accoglienza e nell’animazione. Un’esperienza vissuta come occasione educativa e di crescita, tra sorrisi, canti natalizi e momenti di festa condivisa. Emozionante anche il racconto di Annalisa, volontaria romana, e di Roberta, che hanno definito questo Natale come il più autentico degli ultimi anni, capace di restituire il significato profondo, umano e spirituale della festa.

Il pranzo ha rappresentato soprattutto un antidoto alla solitudine, cercando di alleviarla almeno per un giorno, non solo per gli ospiti Caritas ma per chiunque viva relazioni fragili o momenti di isolamento. La giornata si è aperta con la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo Leonardo D’Ascenzio, che nell’omelia ha ricordato come lo spirito del Natale trovi la sua piena realizzazione nella solidarietà e nell’accoglienza dell’altro.

Ad accompagnare il pranzo, musica e animazione curate dal giovane dj Samuele con il supporto di Maristella, mentre le portate sono state rese possibili grazie alla generosità di numerose realtà del territorio: dagli antipasti offerti da Mastrototaro Food ai primi dei ristoranti Salsello, Torre Rossa e Bue Marino, fino ai secondi di Casale San Nicola, Pane e Pomodoro e alle preparazioni realizzate in Caritas. Dolci e frutta sono arrivati grazie a benefattori e volontari instancabili. Immancabile, infine, il momento più atteso dai bambini, con la consegna dei doni da parte di un “vero” Babbo Natale.

Un Natale speciale, reso tale dalla collaborazione e dal cuore di tante persone, che Sergio Ruggieri ha voluto ringraziare, anche a nome di chi non è stato citato, per aver contribuito a trasformare il Natale 2025 in una giornata di autentica umanità e condivisione.