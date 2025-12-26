Natale di solidarietà alle Vecchie Segherie Mastrototaro, rinnovato il pranzo con Caritas / VIDEO

Anche nel 2025 il giorno di Natale a Bisceglie è stato vissuto all’insegna della solidarietà e della condivisione con il tradizionale pranzo organizzato alle Vecchie Segherie Mastrototaro in collaborazione con Caritas Bisceglie. Un appuntamento ormai consolidato che rappresenta un simbolo di accoglienza e vicinanza verso le persone meno fortunate, trasformando la festività più sentita dell’anno in un gesto concreto di attenzione e amore per il prossimo.

La giornata del 25 dicembre si è aperta con la celebrazione officiata dal Vescovo monsignor Leonardo D’Ascenzo, per poi proseguire con i preparativi del pranzo, resi possibili grazie all’impegno instancabile dei volontari e al contributo generoso dei ristoratori del territorio. Un momento vissuto in un clima di serenità e condivisione, capace di offrire non solo un pasto caldo, ma soprattutto il valore umano dell’incontro, del sorriso e della certezza di non essere soli nel giorno di Natale.