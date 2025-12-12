Natale biscegliese, gli appuntamenti previsti nel fine settimana

Prosegue il programma del Natale biscegliese con un nuovo fine settimana denso di appuntamenti realizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, associazioni, realtà culturali e operatori del territorio. Un insieme di proposte che abbraccia arte, musica, creatività, tradizione e socialità, con particolare attenzione ai più piccoli e ai quartieri della città. Sempre attiva la pista di pattinaggio in Piazza Vittorio Emanuele II.

Venerdì 12 dicembre il Natale arriva in via Aldo Moro con “Vacanze di Natale al 57” (dalle ore 18:30), tra mercatini e food a cura di Controcorrente con SeGreta Cucina e Sotto le Spine. Alle ore 19:30, in Piazza Duomo, l’Associazione Borgo Antico propone “Echi di Natale”, un momento musicale che illuminerà il cuore del centro storico.

Sabato 13 dicembre sarà una giornata diffusa in più luoghi della città. In Largo Colangelo nel quartiere Seminario, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00, parte il progetto “Str_ade in Comune – Natale in periferia”: Casa di Babbo Natale, laboratori creativi, street band, degustazioni, trenino per bambini e albero di Natale animeranno il quartiere con un’atmosfera festosa e inclusiva. Al Castello, alle ore 18:00, ZonaEffe propone “Get Up, Stand Up”, laboratorio artistico per bambini dai 6 anni con Annamaria Vacca de La Giraffa a Pois. In via Aldo Moro, dalle ore 18:30, nuovo appuntamento con “Vacanze di Natale al 57”. Alle 19:30, in Piazza Duomo, l’Associazione Borgo Antico presenta “Nel cuore del Natale”, un evento che intreccia musica e suggestioni festive.

Domenica 14 dicembre il programma si intensifica con iniziative per tutte le età. Dalle ore 10:00 alle 20:00, in Piazza San Francesco, la Confraternita Misericordia propone “Misericordia aperta. Natale insieme”. In Piazza Vittorio Emanuele II, dalle 10:00 alle 13:00, animazione e laboratori a cura di Fagipamafra. Musica, shopping, spettacoli e artisti di strada animeranno, sempre domenica, via Aldo Moro, piazza San Francesco, via XXIV Maggio e piazza San Giovanni Bosco con “Aspettando il Natale” (10:00-13:00 e 18:00-21:00), iniziativa promossa da Confcommercio Bisceglie e Ramé. Ramé Animazioni sarà inoltre nel quartiere Santa Caterina con “Babbo on the Road”, dalle 10:00 alle 13:00. Il Mercato Storico di Corso Umberto I ospiterà, dalle 10:00 alle 20:00, la Fiera delle Autoproduzioni a cura del circolo ARCI Bisceglie. Alle ore 17:00, il Castello accoglierà il workshop natalizio per adulti “Profumo d’abete. Il centrotavola delle feste” a cura di Zona Effe con “Antica Fioreria”. Alle ore 19:30 in Piazza Duomo con “Natale in Armonia”, nuovo appuntamento curato dall’Associazione Borgo Antico. La giornata si chiuderà alle ore 20:00, al Monastero delle Sorelle Povere di Santa Chiara, l’evento “Natale al Monastero” a cura di Alterazioni.

Per il programma completo delle iniziative del “Natale a Colori 2025”, fino al 6 gennaio 2026 è possibile consultare il link: https://www.comune.bisceglie.bt.it/notizia/natale-a-colori-2025-il-programma/.