Natale a colori, ecco il programma dei prossimi giorni a Bisceglie

La magia del Natale continua a vivere a Bisceglie con il programma di eventi che accompagneranno cittadini e visitatori fino al 22 dicembre.

Mercoledì 18 dicembre alle 19:00, sarà inaugurata la mostra dei presepi artigianali a Palazzo Tupputi, mentre in serata il Teatro Politeama Italia festeggerà il centesimo anniversario della sua fondazione.

Sempre il Teatro Politeama Italia, giovedì 19 dicembre, ospiterà il concerto “Natale in musica” a cura dei cori delle scuole primarie e con l’orchestra della scuola “Riccardo Monterisi” alle 17:00, mentre alle 19:00 l’orchestra eseguirà il “Gran Concerto di Natale”. Sempre a partire dalle 19:00, il teatro ospiterà anche la rassegna “Sonimage, XII Rassegna di Suoni Immagini”.

Il weekend di venerdì 20 e sabato 21 dicembre sarà ricco di eventi. A partire dalle 18:30, la zona di via Aldo Moro ospiterà il mercatino “Vacanze di Natale 57”, con prodotti artigianali e tipici, e l’animazione a cura di Controcorrente Sos e Confcommercio. Il 21 dicembre, il Teatro Politeama Italia accoglierà il pubblico con il concerto Gospel Christmas Show di Pastor Ron, previsto alle 17:30 e alle 20:30.

Domenica 22 dicembre in Piazza Vittorio Emanuele si terrà il mercato straordinario, mentre il Castello Svevo Angioino ospiterà il laboratorio esperienziale a cura di Angela Strippoli dalle 10:30. In via Aldo Moro continua l’animazione a cura di Saltoincanto e Ramé in collaborazione con Confcommercio, con l’Igloo e la Bubble house, gli spettacoli di magia, fuoco e trampolieri, oltre al trono di Babbo Natale con palloncini colorati.

In serata, il Presepe vivente a cura di Schara, animerà il centro storico a partire da Piazza Tre Santi, fino alle 22:00. Infine, alle 20:15, piazza Duomo ospiterà il coro di alcune classi del Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” con il concerto “In…canto”. A seguire, sempre nel borgo antico, l’iniziativa “I sapori del Natale” a cura di Assolocali con lo street food.