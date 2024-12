“Natale a colori” a Bisceglie, ecco il programma della settimana

Si avvicina il culmine delle festività natalizie e il “Natale a colori” di Bisceglie continua con un programma che anche in questi giorni promette di soddisfare tutte le età.

Nel giorno di Santo Stefano atmosfera natalizia in piazza Duomo a partire dalle 20.15 e nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli alle 20.30 il concerto ‘Natale in festa’, a cura dell’Associazione AlterAzioni, con il soprano Marilena Gaudio e il Duo Maddonni, violino e chitarra.

Il 27 e 28 dicembre dalle 18.30 alle 22.00 via Aldo Moro si anima con l’iniziativa “Vacanze di Natale 57”, mercatino a cura di Controcorrente sos e Confcommercio. Sabato 28 dicembre, dalle 19.00 alle 22.00, l’incanto del Natale continua a prendere vita in piazza Tre Santi con il Presepe Vivente, organizzato da Schàra OdV. Alle 20.00 al Monastero di San Luigi, in via Imbriani, “Christmas for Young”, concerto organizzato da AlterAzioni, con l’ensemble AlterSinfonietta diretto dal maestro Vito Liturri.

Domenica 29 dicembre, alle 18.30 il soprano Giulia Diomede ed Elisabetta Diomede al pianoforte metteranno in scena “Canto di Natale”, concerto dell’Associazione AlterAzioni presso la RSA Storelli e la Chiesa di San Silvestro. Alle 19:00, infine, il Castello Svevo Angioino ospita “Un improvviso Natale” con Mauro Lopopolo e gli Improvabili, un’improvvisazione teatrale, a cura di CEA e Zona Effe, che aggiungerà un tocco di originalità alle festività.