“Natale a Colori 2025”: un mese di eventi per vivere la magia delle feste a Bisceglie

L’Amministrazione Comunale di Bisceglie, insieme a Confcommercio Bisceglie, Puglia Culture, ResExtensa, Ramè, Assolocali Bisceglie, Associazione Borgo Antico e numerose realtà del territorio, ha predisposto un ricco cartellone di appuntamenti per animare il Natale in città. Un programma diffuso, pensato per coinvolgere centro e periferie, che spazia tra musica, danza, teatro, tradizioni, artigianato e attività per bambini, vero cuore delle iniziative.

Domenica 7 dicembre il centro cittadino si trasformerà in un grande villaggio dedicato ai più piccoli. In via Aldo Moro, dalle 10, sono previste letture animate, laboratori creativi, spettacoli di burattini, giocoleria e parate di mascotte Disney. Contemporaneamente, in via XXIV Maggio, spazio ai mercatini artigianali, al body painting natalizio, ai gonfiabili, alle postazioni per la scrittura delle letterine e a un’ampia area giochi con scenografie a tema.

Per la serata del 7 dicembre sono attesi due concerti: “Never Hide” in piazza San Francesco dalle 19, con artisti di strada e giocolieri, e alle 20 in piazza San Giovanni Bosco l’esibizione dell’“Ananke Gospel Choir”.

Lunedì 8 dicembre piazza Vittorio Emanuele II ospiterà animazione e laboratori a cura di Fagipamafra, mentre al Castello, sempre dalle 10, i bambini dai 4 ai 7 anni potranno partecipare al laboratorio creativo “Una storia a matrioska”. In serata, nella Chiesa di Sant’Agostino, si terrà il concerto “Maria Mater Ecclesiae”.

Il Natale prenderà vita anche nel centro storico con il Borgo del Natale: domenica 7 il duo Echovibes, formato da Gioia Squeo e Corrado Camporeale, animerà Piazza Duomo; lunedì 8 sarà la volta della “Magia delle note” interpretata da Francesca Rumma.

Per programma completo del “Natale a Colori 2025”, valido fino al 6 gennaio 2026, è possibile consultare il link: https://www.comune.bisceglie.bt.it/notizia/natale-a-colori-2025-il-programma/.