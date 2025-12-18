Natale a Colori 2025, a Bisceglie nuova settimana di eventi tra musica, mercati e tradizione

Prosegue il calendario del “Natale a Colori 2025” con una nuova settimana ricca di appuntamenti che coinvolgono scuole, associazioni, realtà culturali e operatori del territorio. Il programma, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, propone iniziative diffuse in tutta la città e pensate per tutte le età, alternando momenti dedicati ai più piccoli, eventi nei quartieri, musica, tradizione e occasioni di incontro, nel segno della socialità e dello spirito comunitario delle festività.

Venerdì 19 dicembre torna in via Aldo Moro “Vacanze di Natale al 57”: dalle 18:30 spazio a mercatini e food con Controcorrente, SeGreta Cucina e Sotto le Spine, mentre alle 19:30 in Piazza Duomo l’Associazione Borgo Antico proporrà il “Coro Piccoli Angeli”, per accompagnare il pubblico nelle atmosfere natalizie.

Sabato 20 dicembre sarà una giornata diffusa tra centro e quartieri. Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00, Ramé Animazioni porterà l’animazione itinerante “Babbo on the Road” nella zona 167 con partenza da Piazza Diaz. Alle 17:30, al Teatro Garibaldi, appuntamento con Caparezza per la presentazione del fumetto “Orbit Orbit’”, a cura dell’Associazione Urca. Dalle 18:30 si rinnova l’appuntamento con “Vacanze di Natale al 57” in via Aldo Moro. Alle 19:30 doppio evento musicale: in Piazza San Francesco il concerto “Una Città per Cantare” a cura di Voice Box, mentre in Piazza Duomo l’Associazione Borgo Antico presenta “Nel cuore del Natale”.

Domenica 21 dicembre il programma si concentra su tradizione, mercati e iniziative solidali. Dalle 8:00 alle 13:00, in Piazza Vittorio Emanuele II, si svolgerà il mercato straordinario organizzato da Confcommercio Bisceglie e dal Consorzio MercatinCittà. In Piazza San Francesco, dalle 10:00 alle 20:00, torna “Misericordia aperta. Natale insieme” a cura della Confraternita Misericordia. Musica, shopping, spettacoli e animazione animeranno via Aldo Moro, Piazza San Francesco, via XXIV Maggio e Piazza San Giovanni Bosco con “Aspettando il Natale”, in programma dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 21:00, promosso da Confcommercio Bisceglie con le attività di Ramé.

Sempre domenica, dalle 10:00 alle 20:00, il Mercato Storico di Corso Umberto I ospiterà la Fiera delle Autoproduzioni a cura del Circolo ARCI Bisceglie. Alle 10:30, nel Giardino del Castello, si terrà “Facciamo pace!”, a cura di ZonaEffe con La Giraffa a Pois e l’Associazione Dama. In serata, spazio alla tradizione in Piazza Tre Santi con il Presepe Vivente del ’700 napoletano dell’Associazione Schára a partire dalle 19:00, mentre in Piazza Vittorio Emanuele II, dalle 20:00, si svolgerà la finale del campionato per “La Migliore Assassina”.

Il programma completo delle iniziative del “Natale a Colori 2025”, fino al 6 gennaio 2026, è consultabile su cliccando QUI