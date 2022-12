Natale 2022 a Bisceglie, il calendario della settimana con tutti gli eventi in Città

Sarà una settimana densa di eventi natalizi previsti in tutta la Città nel cartellone organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, AssoLocali Bisceglie- ViviBisceglie, Mercatincittà, BisceglieViva, Distretto Urbano del Commercio, Teatro Pubblico Pugliese, Associazione Borgo Antico e Politeama Italia, coinvolgendo tante associazioni, compagnie e realtà cittadine.

Dopo il successo già conseguito nei giorni scorsi, con tanta animazione per bambini e le vie dello shopping piacevolmente affollate, il calendario entra dunque nel vivo.

Sono stati rinviati, a causa del maltempo, gli eventi previsti oggi, 13 dicembre, “Pianissimo, note in piazza. Una chitarra e una voce” (si terrà il 22 dicembre dalle ore 18 alle 20 in piazza Margherita e via Marconi) e “Natalando” (si terrà il 3 gennaio alle ore 19 in piazza Castello).

Giovedì 15 dicembre, al Museo Diocesano alle ore 20.30, è in programma “Domenico Modugno tra musica e parole” a cura di Eilena D. Il 16, 17 e 18 dicembre, in Piazza Duomo alle ore 19.45, appuntamento con “Il coro nel Borgo”, le voci bianche dei Circoli Didattici cittadini.

Venerdì 16 dicembre è il giorno della prima, attesa Notte bianca (la successiva sarà il 23 dicembre) con shopping in festa, cibo e tanto divertimento. I negozi saranno aperti fino a mezzanotte. Dalle ore 21 alle 24 ci sarà musica itinerante per le vie del centro, artisti di strada e cori natalizi.

Sabato 17 e domenica 18, dalle 16.30 alle 21.30, è in programma Bisceglie e la magia del Natale a cura di Trani Tradizioni, una grande festa in Piazza Vittorio Emanuele II e nelle vie del centro cittadino con Elfi, Babbo Natale, Rudolph, Olaf, gli Schiaccianoci e giocolieri a Led, danze, canti, parata natalizia e tante sorprese. Stessa animazione ci sarà nella zona 167 la mattina di domenica 18, dalle 10 alle 12.

Sempre sabato 17, in via Aldo Moro alle 17 “Auguri di Natale” di Fagipamafra con la direzione dell’insegnante di canto Luciana Negroponte e la direzione artistica Fabiano Di Lecce. Al Teatro Don Sturzo alle ore 17.30 e 19.30, spazio invece a “Officine Natal…anti. I preparativi di Babbo Natale – Mado… che si fa a Natale?” a cura della Compagnia dei Teatranti.

Sia sabato 17 che domenica 18, allo Spazio Sonenalé in via degli Aragonesi 30, “Dieci, Cento, Mille passi – La Festa. E sempre sabato 17 a Palazzo Vives-Frisari alle ore 18.30, “Prelude. Musiche di Sakamoto, Piazzolla e Jobim” a cura di Associazione Arte Vives APS.

Domenica 18 dicembre dalle ore 19 alle 22.30 torna il graditissimo appuntamento con il Presepe vivente nel Centro Storico a cura di Schara Onlus (le altre date saranno il 26 e 30 dicembre e il 7 gennaio).

Ma il calendario di eventi comincia già dal mattino di domenica con “Natale con noi”, dalle ore 10 alle 13 e dalle 18 alle 21 in Via Aldo Moro, Via XXIV Maggio, Piazza San Francesco e Piazza Margherita con animazione con musica natalizia; mascotte, trampolieri e giocolieri; letture animate; laboratori per bambini; spettacoli di magia e concerti musicali.

L’animazione raddoppia il pomeriggio in via Ottavio Tupputi e Piazza Margherita, dalle ore 18 alle 21, con “Il Natale con i personaggi di Eurodisney.

Ancora Domenica 18, sempre per bambini, al Teatro Don Sturzo alle ore 18 e 21, “Officine Natal…anti”, con “La Storia di Natale” e “La rivolta dei giocattoli” a cura della Compagnia dei Teatranti.

Sempre domenica 18 spazio alla musica con due appuntamenti: alle ore 18.30 a palazzo Vives Frisari “Baramba Hola. Concerto interattivo per bambini 0-6 anni a cura di Associazione Arte Vives APS; alle ore 20.15 in Piazza Duomo il New Chorus si esibirà in “Christmas Carols”.

Prosegue inoltre l’appuntamento al Museo Diocesano con “Mistero del Natale” a cura degli Amici del Museo Diocesano (dal lunedì al giovedì: 9-12 e 17-2. Da venerdì a domenica: 17-21). Fino al 6 gennaio, inoltre, è possibile ammirare la Natività in Piazza Regina Margherita a cura dell’Ass. GI.ESSE.BI. Gruppo Scout Bisceglie.