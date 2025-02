Nasce l’associazione civico-culturale “Nuova Strada x Bisceglie”

“Con grande entusiasmo annunciamo la nascita di “Nuova Strada x Bisceglie”, un’associazione civico-culturale che si propone di valorizzare il territorio attraverso un impegno partecipativo aperto a tutta la cittadinanza”. Con queste parole parte la nota della neonata. associazione.

“Il progetto nasce come punto d’incontro tra generazioni – continua – coinvolgendo giovani, professionisti, docenti, lavoratori e pensionati in un percorso di crescita collettiva. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto e collaborazione, dove esperienze e competenze diverse possano convergere per elaborare soluzioni innovative a favore della comunità. L’associazione lavorerà su tematiche di interesse collettivo, con particolare attenzione alla promozione della cultura, alla valorizzazione delle risorse locali e alla partecipazione attiva dei cittadini, attraverso laboratori, incontri pubblici ed eventi culturali. Nei prossimi mesi verranno presentati gli eventi inaugurali e i primi incontri pubblici, occasioni in cui sarà possibile conoscere meglio il progetto e contribuire con idee e proposte”.

“A breve saranno anche annunciati i nominativi delle cariche associative. Nuova Strada x Bisceglie invita tutti coloro che vogliono partecipare attivamente alla vita del territorio – conclude la nota – a unirsi a questo percorso condiviso, perché solo attraverso il dialogo e la collaborazione intergenerazionale è possibile costruire una comunità più coesa e dinamica”.