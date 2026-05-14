Nasce a Bisceglie un’Accademia dedicata al mondo del make-up e del trucco permanente

PUBBLIREDAZIONALE – Un’accademia professionale dedicata al mondo del make-up e del trucco permanente, pensata per offrire una formazione altamente specializzata e seguita nel dettaglio, è pronta ad aprire i battenti a Bisceglie.

Si tratta della “Eleonora Panunzio Make up & PMU Academy” che sarà inaugurata domenica 17 maggio alle 18:30 in via Ruvo n. 110. L’accademia organizzerà, puntando sull’esperienza, la competenza e la passione maturate dalla fondatrice, corsi professionali, in partenza a settembre, di make-up e dermopigmentazione con un approccio pratico, moderno e personalizzato.

Le classi, rigorosamente a numero chiuso al fine di garantire la massima attenzione e il giusto seguito a ogni allieva, saranno così strutturate: max 6 corsiste per i corsi di make-up e max 4 corsiste per i corsi di trucco permanente.

“Nel corso della mia carriera ho trasformato la mia esperienza nel settore beauty in un percorso professionale dedicato non solo ai servizi, ma anche alla formazione – spiega Eleonora Panunzio -. Da questa visione nasce la mia accademia professionale, creata con l’obiettivo di offrire corsi altamente qualificati, moderni e seguiti nel dettaglio, in un ambiente elegante e professionale. Un vero e proprio percorso formativo che punta sulla qualità e in cui ogni studentessa possa essere seguita passo dopo passo affinando pratica, tecnica e crescita professionale”.

All’interno della struttura sarà presente una sala fotografica professionale, ideata per la creazione di contenuti, shooting beauty e portfolio professionali delle corsiste. Sarà possibile accedere anche a corsi individuali personalizzati, dedicati a chi desidera una formazione esclusiva e mirata.

L’accademia dispone anche di uno “Spazio Sposa”, un ambiente riservato ed elegante pensato per accogliere e preparare le spose nel giorno del matrimonio. Presente inoltre una cabina professionale dedicata alla dermopigmentazione, progettata per trattamenti e formazione nel settore PMU.

“La struttura nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per chi desidera trasformare la passione per il beauty in una professione concreta e qualificata”, sottolinea Eleonora Panunzio.

La partecipazione all’opening dell’Accademia è libera e aperta a quanti sono interessati a visitare la struttura e a intraprendere percorsi di formazione settoriali.