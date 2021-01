Nasce a Bisceglie “Lavoro e Dignità” su principi Costituzione nata da Resistenza antifascita

Si è costituita a Bisceglie l’associazione Lavoro e Dignità (LED) con Giuseppe Cappelletti nel ruolo di coordinatore. “La nostra azione mira ad affermare politicamente i principi e i valori fondamentali della Costituzione italiana – si legge in apertura della nota – nata dalla Resistenza antifascista. Nello specifico, intendiamo perseguire le seguenti finalità:

– combattere contro ogni affermazione di vecchi e nuovi fascismi;

– perseguire il superamento dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sull’ambiente;

– favorire l’esercizio della partecipazione e della cittadinanza attiva;

– perseguire l’affermazione della parità di genere e della laicità quale fondamento dello Stato di diritto;

– garantire il pieno sostegno, a livello sociale, nella lotta alle mafie e l’impegno per la realizzazione della giustizia sociale e della legalità costituzionale.

“In concreto – prosegue la nota di LED – ci impegneremo per contribuire alla formazione di una coscienza civica condivisa e per sollecitare, attraverso il dibattito pubblico e l’impegno civile, la difesa del diritto al lavoro e della dignità della persona umana e per affermare il principio di solidarietà politica, economica e sociale. Con la nostra azione puntiamo a “promuovere il progresso materiale e spirituale della società”, in accordo con il dettato costituzionale; vogliamo dare il nostro contributo per promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca, occuparci della tutela del nostro ambiente, del paesaggio e del nostro patrimonio storico e artistico, e, ancora, impegnarci affinché sia riconosciuto il diritto di asilo in favore dei migranti ai quali sia impedito, nei loro paesi, l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, o per i quali non sia possibile vivere in dignitose condizioni sociali ed economiche. Il nostro agire – conclude – si ispira ai più alti principi posti a fondamento della nostra democrazia, nella convinzione che questa sia la sola via possibile per contribuire alla costruzione di una società più equa.