Nasce a Bisceglie il nuovo Sportello di “Segretariato In Città”: servizi più vicini ai cittadini

L’Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie, in collaborazione con la Cooperativa Shalom, ente gestore del servizio di Segretariato Sociale – Porta Unica di Accesso, implementa il servizio di primo contatto e ascolto delle persone in difficoltà con l’attivazione del nuovo Sportello Itinerante “Segretariato Sociale In Città”.

L’iniziativa nasce con lo scopo di supportare i cittadini, garantendo pari opportunità nell’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio attraverso punti di riferimento per un primo orientamento ai servizi, nonché per rispondere alle esigenze di assistenza amministrativa e sociale.

Il Dott. Alessandro Nicola Attolico, Dirigente dell’Ufficio di Piano: “Con l’attivazione del nuovo Sportello di “Segretariato Sociale In Città” si vuole potenziare il servizio di Segretariato Sociale rendendolo più accessibile ai cittadini, soprattutto, per coloro che hanno difficoltà a spostarsi o necessita di informazioni rapide e dirette. Tale novità rappresenta un passo importante verso una cittadinanza più informata e un supporto sociale sempre più vicino al cittadino. La nostra priorità è ottimizzare le modalità di comunicazione fra i cittadini e le Istituzioni, orientandoli verso i servizi corrispondenti ai bisogni espressi e di creare una rete di servizi rivolti alla cittadinanza”.

Dal 13 maggio 2025, le sedi supplementari con personale qualificato e orari d’accesso ampliati sono presenti presso:

● La Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio” – Trani il venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30;

● Caffè Corsaro e Casa del Fare Assieme (Ospedaletto) – Trani il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00;

● La Biblioteca Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli” – Bisceglie il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30;

● La Farmacia “Malcangio” – Bisceglie il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Nello specifico, rivolgendosi allo sportello, i cittadini potranno ricevere:

– accompagnamento ai servizi presenti sul territorio, informazioni, agevolazioni e supporti per famiglie e minori (Centro Servizi per le Famiglie, Centri diurni, Asili nido, ecc…);

– informazioni su modalità di accesso ed orari di apertura dei vari servizi al fine di sostenere colloqui, invio di segnalazioni finalizzati alla presa in carico degli utenti da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune di appartenenza per attivare il percorso di aiuto;

– indicazioni sulle misure di contrasto alla povertà nazionali e regionali e modalità di accesso, fruizione e monitoraggio (ADI, RED, SFL);

– informazioni su servizi di assistenza residenziale e/o domiciliare ed integrata per anziani, persone con disabilità e categorie vulnerabili (RSA, Casa per la Vita, Centri diurni, ADI, SAD, ecc…);

– orientamento ai servizi presenti sul territorio in riferimento all’area immigrazione (compilazione modulistica necessaria, quale richiesta kit permesso di soggiorno, modulo di ospitalità, corsi di alfabetizzazione presso il CPIA, ecc…)