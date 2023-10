Nasce a Bisceglie il Centro Specialistico NAINOA, supporto per l’apprendimento dei più piccoli

PUBBLIREDAZIONALE – Nasce in città una nuova realtà capace di essere supporto per l’apprendimento dei più piccoli attraverso competenze specifiche. Stiamo parlando del Centro Specialistico NAINOA inaugurato in via Luigi Papagni a Bisceglie.

Punto di riferimento e titolare del Centro NAINOA è la dott.ssa Claudia Scaglione, educatrice laureata in Scienze della Formazione e dell’Educazione, Tutor DSA (Disturbi Specifici d’Apprendimento) e Tecnico ABA (analisi comportamentale applicata, chiamata in inglese Applied Behavior Analysis). Da sempre con una forte empatia per il sociale, ma soprattutto per i bambini, la Scaglione lavora come Educatrice Professionale per servizio specialistico scolastico e come Tutor DSA. “Cercavo un nome che facesse riferimento ai bambini e fosse per loro un auspicio – dichiara Claudia Scaglione – ed al tempo stesso che riguardasse il mio lavoro con loro ed ecco qui che nasce NAINOA che in lingua Hawaiana significa protettore dei bambini”.

L’obiettivo del Centro Specialistico NAINOA è di facilitare, con strumenti compensativi e dispensativi, bambini e ragazzi nello studio affinché non risulti per loro faticoso, ma realmente finalizzato ad un apprendimento permanente.

I servizi offerti da NAINOA riguardano:

• Doposcuola Specialistico DSA e BES;

• Doposcuola classico;

• Preparazioni esami;

• Stesura tesina;

• Recupero delle lacune;

• Potenziamento pre e post scuola;

• Laboratori.

“Ho sempre pensato che i bambini avessero bisogno di punti di riferimento – continua la dott.ssa Scaglione – di qualcuno che li guidasse nel loro apprendere, perché l’apprendimento è per loro un’esperienza di vita che li accompagnerà per tanto tempo e noi genitori, maestri ed educatori abbiamo in dovere di rendere questo percorso più sereno possibile, di accompagnare i bambini di oggi a diventare gli adulti di domani. Per tale motivo appena intrapresi gli studi universitari, pensai che un giorno avrei voluto dar vita a un posto che potesse aiutare i bambini, che potesse supportarli nella loro crescita. Pertanto ho deciso di occuparmi dell’apprendimento, che costituisce la loro principale esperienza perché si apprende sempre e in ogni contesto. NAINOA si propone di essere proprio questo – conclude – un luogo in cui apprendere non deve risultare faticoso, ma dev’essere un piacere nel scoprire la conoscenza”.

Il Centro NAINOA è in via Luigi Papagni, 12 a Bisceglie e accoglie bambini e ragazzi di ogni grado scolastico: elementari, medie e superiori.

Per info chiama al 388 725 2732, oppure scrivi a: cladyscgalione@gmail.com