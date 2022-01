Nasce a Bisceglie “Controlab”, spazio per inclusione di soggetti svantaggiati

Lo scorso 28 gennaio si è tenuta l’inaugurazione di Controlab, uno spazio per laboratori, formazioni e sperimentazioni dell’APS Controcorrente S.O.S. in collaborazione con la Dott.sa Sara De Gennaro, Arteterapeuta.

Il nuovo spazio nasce per dare continuità al progetto di Controcorrente S.O.S., nato a Bisceglie nel 2017 e che opera nel campo dell’inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati, avvicinandoli al mondo del lavoro e della ristorazione attraverso il Foodtruck dell’associazione, oltre che a coinvolgerli in attività culturali, laboratoriali e di socializzazione attiva.

“Dopo le belle esperienze estive (A Bisceglie nel biennio 2019-2020, in collaborazione con la Mastototaro Food e a Trani presso Villa Marino nel 2021) che hanno coinvolto un numero sempre maggiore di soggetti beneficiari, a vario titolo impegnati nelle attività dell’APS, e dopo aver stretto un importante legame con la comunità giovanile e non solo, sentivamo – si legge nella nota – il bisogno di dare continuità al progetto, di destagionalizzarlo per quanto possibile”.

“Questo soprattutto al fine di dare una maggior continuità a ragazzi, famiglie ed associati coinvolti: il nostro intento – proseguono – è quello di migliorare le condizioni di vita, autonomia e autodeterminazione dei beneficiari mediante le attività ed il lavoro coi coetanei e contrastare quel vuoto di impegni, attività e socialità che si genera molto spesso per questi ragazzi al termine del percorso scolastico. La buona riuscita del progetto Controcorrente in questo senso è evidente, altrettanto però lo è il contraccolpo per i ragazzi al termine della stagione estiva: ad un’estate di impegno, soddisfazioni crescita e socialità si contrappone un lungo inverno d’attesa”.

“Per questa ragione abbiamo deciso di dare vita a Controlab: al suo interno partiranno progetti di avvicinamento al lavoro con corsi legati al mondo della ristorazione (bartending, cucina, sala) e dell’artigianato, laboratori, degustazioni inclusive ed i progetti di Arteterapia, di gruppo e individuali studiati da Sara De Gennaro, che condivide con noi questo spazio e percorso. Lo spazio sarà aperto tutta la settimana e pronto a recepire e accogliere idee e proposte di associazioni e singoli, compatibilmente con le possibilità di spazio e le normative vigenti. Gli orari saranno a breve pubblicati sui nostri profili”.

“Le attività, come sempre per Controcorrente – continuano i responsabili – non sono organizzate a uso esclusivo di soggetti con disabilità, ma strutturate per essere interessanti ed accessibili per tutti: per noi l’inclusione si fa così. Infine un sincero e doveroso ringraziamento all’associazione Start di Bisceglie, collettivo di imprese biscegliesi che hanno messo a disposizione dell’APS, di associati e curiosi i propri ottimi prodotti per rendere l’inaugurazione di questo nuovo spazio accogliente e gustosa. Crediamo fortemente nell’importanza di fare rete con le altre realtà del territorio, per costruire una Comunità a misura d’uomo”.